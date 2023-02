Flugzeuge und Passagiere stranden „Störung hat weitreichende Folgen“: IT-Systeme der Lufthansa legen Flughafen Frankfurt lahm

Bereits am Dienstag wurden gegen 17 Uhr bei Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom beschädigt. Dabei durchtrennte ein Betonbohrer vier Kabel in fünf Metern Tiefe, zusätzlich floss Beton rein, so ein Sprecher der Deutschen Telekom. In der Nacht wurde dann damit begonnen, Ersatzkabel zu verlegen. „Die Situation verbessert sich kontinuierlich“, heißt es bei der Telekom. Trotzdem kam es am Morgen zu dem Ausfall bei der Lufthansa.