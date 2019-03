Flugzeugunglück Sollen Boeings 737 MAX weiterhin fliegen dürfen?

Doch klar ist: Bei früheren Problemen haben FAA und die für die Technik zuständige Behörde für Transportsicherheit nicht gezögert, etwa Boeings Dreamliner 787 über Monate aus dem Verkehr zu ziehen. „Wenn die nur einen kleinen Zweifel haben, kennen die kein Pardon“, sagt der Hamburger Flugexperte Heinrich Großbongardt.



Wenn die US-Behörden und ihr europäisches Gegenstück EASA als anders entscheiden als Chinas CAAC, muss das also andere Gründe haben. Denn sicher ist zwei Tage nach dem Crash, dass ein Grounding gerade in den USA für täglich hunderte Flugausfälle und Probleme an den Flughäfen sorgen würde.



Weniger klar sind hingegen die Gründe für den Absturz des Mittelstreckenflugzeugs der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines in Äthiopien. Ins Auge springen zwar die Parallelen zu einem Absturz der indonesischen Fluglinie Lion Air vor fünf Monaten. In beiden Fällen beendete die Maschine kurz nach dem Start ohne sichtbaren Grund bei bestem Wetter und ohne erkennbare technische Probleme ihren Steigflug. Dann flog sie in hektischen Auf- und Abwärtsbewegungen und fiel dann fast steil vom Himmel. Bei Lion Air hat der vorläufige Untersuchungsbericht der Behörden festgestellt, dass ein Sicherheitssystem die Maschine in eine gefährliche Lage brachte. Die Piloten konnten darauf nicht richtig reagieren, weil ihnen das System nicht richtig bekannt war.