Folge der Pandemie Wirtschaftsfaktor Geschäftsreisen bricht dramatisch ein

Der Chef der US-Fluggesellschaft Delta Air Lines, Ed Bastian, geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Zahl der Geschäftsreisen in einer „neuen Normalität“ 10 bis 20 Prozent niedriger als vor der Pandemie liegen könnte. Zuletzt sei der Umsatz seines Unternehmens in diesem Bereich um 85 Prozent zurückgegangen, sagte er der Nachrichtenagentur AP. Auch Southwest Airlines rechnet mit längerfristigen Effekten. Er sei zuversichtlich, dass sich die Lage erholen und das Niveau von 2019 sogar überschritten werde, sagte Geschäftsführer Gary Kelly. „Ich weiß nur nicht, wann.“



Die in Dubai ansässige MBC Group, die 18 Fernsehsender betreibt, will ihre Mitarbeiter auch nach Ende der Pandemie deutlich seltener auf Reisen schicken. „Es ist uns gelungen, auch aus der Ferne Projekte umzusetzen und Geschäfte sehr erfolgreich auszuhandeln“, sagt der MBC-Sprecher Mazen Hayek. Der Onlinehändler Amazon, der seine Mitarbeiter im März dazu aufrief, auf Dienstreisen zu verzichten, konnte in diesem Jahr bereits fast eine Milliarde Dollar an Reisekosten einsparen.