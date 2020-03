Folgen der Pandemie Geschäft deutscher Dienstleister bricht so stark wie noch nie ein

Weniger steil verlief der Rückgang in der Industrie. Dieses Barometer sank im März um 2,3 auf 45,7 Punkte. „Die Lage ist aber weitaus dramatischer, als es der Einkaufsmanagerindex andeutet“, sagte Smith. „Die Produktions- und Auftragsdaten sind jedenfalls so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr, wenngleich nicht ganz so schlimm wie im Servicesektor.“