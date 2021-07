Foodpanda-Deutschland-Chef „Am Ende wird sich der Player durchsetzen, der den besten Service anbietet“

Und wie ist für sie persönlich der Schritt: vom Österreich- zum Deutschland-Chef?

Die aktuelle Phase ist extrem spannend. In Österreich waren wir sehr etabliert, alle Prozesse waren eingespielt, das funktioniert einfach. Gerade fühlt es sich aber von der Herangehensweise an wie ein Start-up. Ich fühle mich sehr in meine eigene Gründerphase vor 10, 15 Jahren zurückversetzt – und das fühlt sich gut an. Am Tag ändert sich die Flughöhe der Themen teilweise extrem: Es geht vom Strategie-Workshop, wo wir über die value-proposition in fünf Jahren sprechen, zum nächsten Gespräch auf dem Gang: Das Restaurant hat eine Frage, klicken wir jetzt in Salesforce dies oder das? Salesforce ist unser Konfigurationsmanagement-Tool. Das ist unsere Bandbreite. Das macht diese Phase so besonders.