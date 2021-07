Foodpanda-Deutschland-Chef So will Delivery Hero zur deutschen Nummer eins auf dem Liefermarkt werden

Foodpanda Deutschland wird drei Standbeine haben: Das klassische Geschäft als Bestellplattform und Lieferung von Restaurantessen; daneben die Schnelllieferung von Supermarktartikeln aus eigenen Lagerhäusern – und schließlich die Belieferung aus lokalen Geschäften. Letzteres ist neu in Deutschland, wie funktioniert das?

Bei den lokalen Geschäften wird es eine große Varianz geben: vom großen Supermarkt, über die Apotheke, zum lokalen Metzger oder auch Electronics-Laden, wenn man mal schnell ein iPhone-Kabel braucht. Also langfristig alles, was ein Kunde innerhalb von etwa 30 Minuten braucht und was man mit unseren Fahrern auch sinnvoll transportieren kann. Wir stellen den Läden einen kleinen Scanner zur Verfügung. Die Mitarbeiter scannen jeden bestellten Artikel ab und legen ihn in den Warenkorb. Danach nimmt einer unserer Fahrer die Bestellung entgegen und bringt sie dem Kunden.



Haben Sie dafür schon Partner gefunden?

Die ersten Bioläden wie etwa Biogoods, ein lokaler Bio-Supermarkt, aber auch Weinhändler, die sehr gut funktionieren, wie wir aus anderen Ländern wissen. Die ersten sind auch schon live, im Testbetrieb. International expandieren wir in diesem Bereich sehr stark und es funktioniert auch sehr, sehr gut in den meisten anderen Ländern.



Wie werden sich die Gewichte der drei Geschäftsbereiche bei Foodpanda Deutschland verteilen?

Idealerweise: jeder ein Drittel. Wir haben hier im Vergleich zu bestehenden Ländern im Foodpanda-Universum nun die neue Situation, dass wir alle drei Geschäftsbereiche gleichzeitig neu starten. Das heißt, bei uns liegt der Fokus von Anfang an auf allen drei Bereichen gleichwertig. Das ist anders als etwa in Österreich, wo ich vorher war: Da haben wir jahrelang nur Essensbestellung angeboten, und bauen jetzt die anderen beiden Bestandteile auf.