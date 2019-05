Formel-1-Legende gestorben Niki Lauda, Sportler und Geschäftsmann

Die Ende der 70er Jahre gegründete Lauda Air schrieb allerdings teils hohe Verluste. Am 26. Mai 1991 ereignete sich dann ein Unglück: In Thailand stürzte eine von Laudas Maschinen ab. Alle 223 Insassen der „Mozart“ starben. Für Lauda war es das schlimmste Ereignis in seinem bewegten Leben. „Ich war tief erschüttert“, erzählte er einmal im Rückblick auf das Ereignis. Lauda fühlte sich schuldig. Erst nach mehreren Monaten wurde herausgefunden, dass es sich um einen technischen Defekt handelte. Nachdem die Geschäfte der Airline immer schlechter liefen, verkaufte Lauda die Airline schließlich an Austrian Airlines (AUA) und verabschiedete sich am 21. November 2000 endgültig von seinem Unternehmen.