Doch seine Flug-Abstinenz hielt nicht lange. „Es ist einfach ein zu faszinierendes Geschäft“, gestand er später. Als 2003 nach der Insolvenz des Ferienfliegers Aero Lloyd dessen Österreichtochter günstig zu haben war, schlug er erneut zu. „Österreich brauchte einfach einen Wettbewerb zur AUA. Und wenn ich es nicht machte, würde es keiner tun“, so Lauda weiter. Also startete er im November Niki und kooperierte eng mit Air Berlin. Lange flog Niki profitabel. Doch ab 2010 verfielen nach der Übernahme der AUA durch Lufthansa und den Vorstoß von Billigfliegern wie Ryanair und Wizz Air die Preise. Also verkaufte Lauda seine Linie bis 2011 in zwei Schritten an Air Berlin. Lauda selbst ging wieder mehr in Richtung Formel 1 und wurde Aufsichtsratschef sowie Anteilseigner des Mercedes Rennstalls.