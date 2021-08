Fragen und Antworten Bahn-Streik: Was Reisende jetzt wissen müssen

Die GDL will kommende Woche ihren weiteren Kurs im Arbeitskampf mit der Deutschen Bahn abstecken. „Ob wir weiter streiken und wann, entscheiden wir nicht am Freitagmorgen, wenn wir aus dem Streik rausgehen, sondern das entscheiden wir nächste Woche“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky am Mittwoch im ZDF. An den Verhandlungstisch werde die GDL erst dann zurückkehren, wenn die Bahn ein verbessertes Angebot mache.