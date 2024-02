Fragwürdige Abfindungen Millionen vom RBB: „In der Privatwirtschaft kommt das extrem selten vor“

In zwei Verfahren hat das Berliner Arbeitsgericht die vereinbarten Regelungen als „sittenwidrig“ eingestuft. Sittenwidrig bedeutet, dass das Vorgehen moralisch nicht nachvollziehbar ist. Die Leistung, die die ehemalige juristische Direktorin Susann Lange beispielsweise während ihres Arbeitsverhältnisses erbracht und die Gegenleistung, die sie in Form ihres Ruhegelds erhalten habe, würden in keinem Verhältnis stehen, betonte das Gericht im September 2023. Lange hatte mit ihrer damaligen Chefin Schlesinger Ansprüche in Höhe von insgesamt 1,8 Millionen Euro ausgehandelt.