Fragwürdige Allergie-Tests „Das ist, als ob Sie mit einem Sprachtest Allergien untersuchen wollen“

Susanne Punsmann von der Verbraucherzentrale NRW stört sich vor allem an der Werbung von Lykon, Cerascreen und Medicross Labs. „Auch wenn die Anbieter mit oft versteckten Hinweisen arbeiten, dass die Tests nicht für Selbstdiagnosen verwendet werden sollten und keinen Arztbesuch ersetzen können, sehen wir dies als Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher“, sagt die Rechtsanwältin, zuständig für den Gesundheitsmarkt. Punsmann warnt davor, genetisches Material wie Haare oder Speichel an Anbieter zu schicken, ohne vorher einen Blick in die Datenschutzbestimmungen zu werfen. Unverträglichkeitstest seien nur der Einstieg in einen großen Markt für Nahrungsergänzungsmittel derselben Hersteller: Wenn Kunden mit den zweifelhaften Tests Mängel erkennen, bieten dieselben Hersteller sofort das richtige Mittelchen gegen den Mangel an – ein cleveres Geschäftsmodell.