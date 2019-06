Fragwürdige Beraterverträge Bahnchef beruft kompletten Aufsichtsrat ein

Der Staatskonzern berief kurzfristig den kompletten Aufsichtsrat „aus gegebenem Anlass“ zu einer Telefonkonferenz ein, wie mehrere Aufsichtsräte bestätigten. Zudem soll sich das Gremium in der kommenden Woche in einer Sondersitzung mit dem Fall befassen. Der Bundesrechnungshof ist inzwischen ebenfalls eingeschaltet: „Wir sind in diesem Bereich prüferisch unterwegs“, bestätigte ein Sprecher der Behörde. Einzelheiten wollte er nicht nennen.