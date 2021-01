Franchisenehmer von L’Osteria „Die Politik versteht das Geschäftsmodell der Gastronomen nicht“

Welche Rolle spielt der Lieferservice im zweiten Lockdown?

Durch das Lieferangebot bleibt unsere Marke lebendig. Damit müssen nicht alle Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Gäste vergessen uns nicht und kein Restaurant schließt vollkommen. Apeiron ist durch das Angebot stark in unseren Bewertungen hochgegangen. Der Service bietet eben einen perfekten Ersatz zum Ausgehen. L’Osteria und The Ash haben auch noch weitere Investitionen in den Lieferservice getätigt. Uns gibt es nicht mehr nur auf Lieferando, sondern auch auf eigenen Webshops. Mit eigenen Autos können die Gäste beliefert werden. Das spart Kosten. Aber man kann auch über den Webshop oder am Telefon bestellen und bezahlen, dann wird ein Parkplatz zugewiesen, an dem das Essen abgeholt werden kann. Das System ist schon integriert, muss sich aber noch rumsprechen. Auch nach dem Lockdown bieten wir das weiterhin an.



