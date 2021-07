Frankfurter Buchmesse, IAA, Anuga Es fehlt der Händedruck – Präsenzmessen stehen vor Comeback

Die Nürnberger Firma Hoff-Interieur GmbH bezeichnet sich selbst als „Marktplatz der Welt“, weil sie ihre Wohn-Accessoires in weltweit mehr als 300 Handwerksbetrieben herstellen lässt und dann an Einzelhändler vertreibt. Während der Pandemie habe man viel Zeit und Geld in digitale Projekte gesteckt, Webshops verbessert und die Produkte dreidimensional visualisiert, berichtet Firmenchef Lars Adler. „Das sind alles Dinge, die auch nach der Pandemie bestehen bleiben werden, aber Messen in keinster Weise ersetzen können.“ Die Sortimente könnten ihre volle Wirkung nur inszeniert in emotionalen Themenwelten entfalten, der Kunde müsse sie haptisch wahrnehmen.