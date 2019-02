 Frankreich: Baukonzern Vinci trotz Gelbwesten-Protesten optimistisch

Im abgelaufenen Geschäftsjahr kletterte der Gewinn um 8,6 Prozent auf 2,98 Milliarden Euro, der Umsatz zog um 8,1 Prozent auf 45,52 Milliarden Euro an. Das Ergebnis verdeutliche die Stärke des Konzessionsmodells in Frankreich und anderen Staaten, betonte Konzernchef Xavier Huillard. Vinci betreibt etwa die Hälfte der französischen Autobahnen sowie 45 Flughäfen in zwölf Ländern.