Frankreich Ticketmaster friert überraschend Verkauf von Taylor-Swift-Konzertkarten ein

Hunderttausende Fans von US-Superstar Taylor Swift in Frankreich müssen um ihre Tickets für die lang erwartete Tour der Popsängerin bangen. Das Portal Ticketmaster schrieb am Dienstag, dass der für diesen Tag geplante Vorverkauf für die Konzerte in Paris und Lyon im kommenden Jahr eingefroren worden sei. Ein Grund wurde nicht genannt, das US-Magazin „Variety“ berichtete aber, dass zeitweise etwa 700.000 Fans in einer Warteschlange für Tickets für Taylor Swifts „Eras Tour“ gewesen sein sollen.