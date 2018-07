Fraport: „Auch 2019 wird nicht alles top“

Überzeugt das auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr? Der hat Sie scharf kritisiert. Frankfurt als Flughafen sei nur bei den Preisen, aber nicht beim Service premium.

Schulte: Richtig ist, dass auch bei uns derzeit nicht alles „rund“ läuft. Über die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen haben wir gerade gesprochen, es fehlt darüber hinaus an Bundespolizisten an der Ein- und Ausreise. Und natürlich kumulieren sich irgendwo in Europa entstandene Verspätungen an einem Hub wie Frankfurt besonders stark, da Frankfurt weltweit die höchste Verbindungsdichte hat. Die große Anzahl der Flugstreichungen, die derzeit so viele Passagiere verärgert, ist in Frankfurt aber kaum ein Thema. Ursächlich dafür und für die vielen Verspätungen waren in Europa eher die hohe Zahl der starken Gewitter, die zahlreichen Streiks von Fluglotsen in diversen südeuropäischen Ländern sowie die auf Europas Hauptachsen vollen Luftstraßen. Gleichzeitig wird der Luftverkehrsmarkt nach der Air Berlin-Insolvenz neu geordnet. Hier kämpfen Airlines um Marktanteile. So schnell wie der Markt wächst, bekommen sie aber nicht die Flugzeuge wieder in den Dienst gestellt. All das führt dann in Summe zu den Verspätungen und Flugstreichungen.