Fraport „Auch 2019 wird nicht alles top“

Gab es nicht genug andere Flughafen-Projekte, wo Sie schneller Erfolg gehabt hätten?

Schulte: Die Flughäfen passten sehr gut zu unserem Unternehmenskonzept. Wir gehen in Beteiligungen rein, wenn wir einen Mehrwert schaffen können im Betrieb des Flughafens und beim Handel. Das war in Griechenland der Fall, weil die Flughäfen in einem so schlechten Zustand waren. Darum gab es hier viel Raum für Verbesserungen und wir können unser großes Knowhow einfließen lassen. Wir haben uns in den vergangenen fünf Jahren mehrere Flughäfen angesehen. Doch bei keinem Projekt waren die Herausforderungen so groß und gleichzeitig das Land und das Umfeld so attraktiv wie hier in Griechenland. Griechenland hat ein riesen Potenzial im Tourismus, das Land bietet eine große kulturelle und landschaftliche Vielfalt, die Menschen sind herzlich und gastfreundlich. Wir sind fest davon überzeugt, dass Griechenland eine große Zukunft als einer der wichtigsten Tourismusmärkte weltweit bevorsteht.