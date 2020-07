Fraport-Chef Schulte Kein Gebührennachlass für Lufthansa – „Kurzarbeit mindestens bis Sommer 2022“

Einen wichtigen Teil dabei könnte eine Verlängerung der aktuellen Kurzarbeitsregelung um ein weiteres Jahr spielen, die auch für den wichtigsten Fraport-Flughafen in Frankfurt gelten müsse. „Gemessen an den Passagierzahlen haben wir vereinfacht gesagt für die Hälfte der Belegschaft noch mindestens anderthalb Jahre keine Beschäftigung. Darum fordern wir als Branche eine Verlängerung der Kurzarbeit von derzeit bis zum kommenden März zumindest bis in den Sommer 2022.“



