Free-TV-Premiere für Wirecard-Doku Wirecard-Whistleblower: „Ich habe einfach nie aufgegeben“

Die WirtschaftsWoche hat bereits vor dem Aufstieg von Wirecard in den Dax Zweifel an der Erfolgsgeschichte angemeldet. Geht es in den Ermittlungen der Staatsanwälte und bei der Arbeit des Untersuchungsausschusses vor allem um die die vergangenen fünf Jahre, so setzten die WiWo-Reporter bei ihren Recherchen früher an, Ende der 90er Jahre. Dass Wirecard in den Dax aufstieg, grenzte an ein Wunder: Denn mit kaum einem anderen Unternehmen dieser Größe sind so viele Schmuddelgeschichten und dubiose Deals verbunden.