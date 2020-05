Freizeitparks in der Krise „Wir verbrennen jeden Tag Eigenkapital“

Auch in Deutschland dürfen Freizeitparks erst wieder Ende Mai öffnen. Den Europapark, der in den vergangenen Jahren stets am stärksten besucht wurde, trifft die Krise zu einer denkbar ungünstigen Zeit. Erst im Oktober hatte der Familienbetrieb einen neuen Wasserpark eröffnet, der nun vorerst geschlossen ist, vor zwei Jahren gab es zudem einen verheerenden Großbrand. Europapark-Chef Mack ist überzeugt, dass die pandemiebedingten Umsatzeinbußen vorerst nicht ausgleichbar sind. Während gewöhnlich an einem gut besuchten Tag bis zu 50.000 Besucher in den Park kommen, hat sich das Freizeitparadies nun eine Obergrenze von 10.000 bis 15.000 Besuchern gesetzt: „Wir verzichten lieber auf einen Teil der Einnahmen, um die Gesundheit der Leute zu schützen“, erklärt der Unternehmer, der sich nie vorstellen konnte, den Park auf solch niedrigem Niveau zu betreiben. „Wir sind da unverschuldet reingeschlittert und verbrennen jeden Tag Eigenkapital.“