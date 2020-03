Fresenius-Chef Sturm Coronakrise „viel dynamischer als erwartet“

Von derzeit rund 28 000 Intensivbetten in Deutschland stünden knapp 1000 in den Helios Kliniken. „Wir werden die Zahl wohl nicht verdoppeln können, aber wir werden sie ganz erheblich steigern. Wir arbeiten daran, Operationssäle bei Bedarf in Intensivstationen umwandeln zu können, und versuchen, zusätzliche Beatmungsgeräte zu beschaffen“, sagte Sturm. Zudem könne der Konzern im Krisenfall Personal und Ausrüstung dorthin verschieben, wo die Not am größten sei. Hygieneartikel wie Masken und Handschuhe seien ausreichend vorhanden. „Wir haben relativ früh relativ große Mengen geordert und auch erhalten.