Fresenius Medical Care „Strategische Differenzen“: FMC-Chefin geht nach nur zwei Monaten

FMC war zuletzt immer mehr zum Bremsklotz für Fresenius geworden. Vor allem der Mangel an Pflegekräften in den USA bremst die Erholung nach der Corona-Pandemie, in der Dialyse-Patienten besonders gefährdet waren. Trotz aller Bemühungen seien viele Stellen in den Dialysezentren nicht besetzt. FMC rechnet im laufenden Jahr nach zwei Gewinnwarnungen mit einem Ergebniseinbruch um bis zu 25 Prozent. Das zieht den ganzen Gesundheitskonzern Fresenius nach unten.