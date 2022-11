Dabei dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, wie wichtig ein guter öffentlich-rechtlicher Rundfunk für die politische Kultur und das gesellschaftliche Klima ist. Ein Sender, der frei von kommerziellen Interessen einen Informations- und Bildungsauftrag verfolgt und dabei so prominent platziert ist wie der deutsche ÖRR, kann sämtlichen gesellschaftlichen Gruppen Raum geben. Er kann kulturelle Ereignisse ohne Breitenwirkung, dafür aber mit Tiefenwirkung, übertragen, Nischen bedienen und das Verständnis von und Bewusstsein für Demokratie stärken. Der Track Record des ÖRR ist in dieser Hinsicht großartig zu nennen. Nicht nur in den Anfangsjahren. Sondern bis heute gibt es gute Sendungen und ein informatives Programm.



Es wirkt aber dennoch so, also dieser Auftrag im Zeitablauf immer weniger ernst genommen wird. Da ist zunächst die moralische Keule, die den Hörern und Zuschauern regelmäßig um die Ohren gehauen wir; sie wirkt mindestens verstörend. Warum muss es jedes Mal ein wertendes Adjektiv geben, wenn die neue italienische Ministerpräsidentin in den Nachrichten erwähnt wird? Warum wird von Athlet:innen gesprochen, wenn vom Männerfußball die Rede ist? Nachrichten sollen berichten und nicht erziehen; dafür sind die Kommentare und andere spezielle Formate da. Die meisten Bürger können sich außerdem aus den Nachrichten selber ein Urteil bilden.