Warum nur – mag man sich fragen – geschieht nichts dergleichen?



Die Antwort könnte sein, dass der Sport nicht so sehr von der Politik abhängt, wie es umgekehrt der Fall ist. Die Menschen lieben den Sport offenbar so sehr, dass die Politik Angst davor hat, einen Konflikt mit den Sportfunktionären zu riskieren oder dass die Fernsehsender glauben, auf die Berichterstattung über Sport nicht verzichten zu können.



Regierungschefs westlicher Demokratien, die für ihre Nüchternheit und Selbstkontrolle bekannt sind, hüpfen wild herum, wenn ihre Nationalmannschaft in einem Weltmeisterschaftshalbfinale ein Tor schießt. Dies geschieht vermutlich aus Kalkül, denn so kann man die Verbundenheit mit den Bürgern zeigen – sind wir nicht alle nur Menschen?



Es geht sogar noch weiter. Während der sportlichen Großereignisse werden regelmäßig politisch umstrittene Entscheidungen gefällt. Man denke nur an die Rettungspakete in der Europäischen Währungsunion. Der in Deutschland höchst umstrittene europäische „Pakt für Wachstum und Beschäftigung“ wurde am Abend des Halbfinalspiels der Deutschen gegen Italien während der Fußball-Europameisterschaft im Sommer 2012 beschlossen. Die Deutschen verloren an dem Abend gleich zweimal!