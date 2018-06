Ob allerdings – wie vielfach vermutet – die Weltmeisterschaft das Image Russlands in der Welt so massiv verbessert, dass der Tourismus einen dauerhaften Boom erlebt, ist recht unwahrscheinlich. Die drei letzten WM-Gastgeber (Deutschland 2006, Südafrika 2010, Brasilien 2014) konnten ihre Reputation sicherlich verbessern. Deswegen sind die Touristenströme aber nicht in die Höhe geschnellt. Selbst wenn sich also das Image der russischen Gastgeber steigert, was man für die Bevölkerung sicher, für die Nomenklatura eher nur bedingt annehmen kann, darf dies nicht zu übertriebenem Optimismus hinsichtlich zukünftiger Besucherströme verleiten. Machen die russischen Hooligans ihre Gewaltandrohungen ernst, kann es sogar einen enormen Imageschaden geben. Hinzu kommt, dass die Einkommenszuwächse durch die WM nicht notwendigerweise in breiten Kreisen ankommen dürften.