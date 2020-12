Friseurkette Klier Waschen, schneiden, sanieren

So soll in den kommenden Wochen ein Insolvenzplan bei Gericht eingereicht werden, der die Sanierungsbeiträge aller Beteiligten zusammenfasst und einen Weg aus der Krise bahnt. Das Grundgerüst für den Insolvenzplan steht bereits und wurde mit dem Gläubigerausschuss und dem Sachwalter Silvio Höfer, Partner der Kanzlei Anchor, abgestimmt. „In den nächsten Wochen werden wir die Inhalte konkretisieren und voraussichtlich Ende Dezember an das Gericht einreichen“, so Specovius.



Die Gläubiger sollen dann am 25. Februar über die Annahme des Plans entscheiden. Stimmen sie zu, kann Klier weitermachen und das Insolvenzverfahren hinter sich lassen. Dabei könnte auch von der Eigentümerfamilie Klier weitere finanzielle Unterstützung kommen. „Die Klier Holding - und damit die Familie Klier - soll als Gesellschafterin an Bord bleiben“, bestätigt Specovius. Über die Finanzierung würden derzeit Gespräche geführt. „Alle Beteiligten sind aber überzeugt davon, dass ein klassischer Investorenprozess für die Unternehmensgruppe nicht sinnvoll wäre“, so Specovius.



