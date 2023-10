Frist endet Chinesischer Country Garden droht Zahlungsausfall der Auslandsbonds

Die Krise am chinesischen Immobilienmarkt fordert ihr nächstes Opfer: Der Konzern Country Garden beglich am Dienstag fällige Schulden zunächst nicht. Damit drohten sämtliche Auslandsverbindlichkeiten des Immobilienentwicklers als Zahlungsausfall gewertet zu werden. Für Country Garden endete am Dienstag die Nachfrist für eine 15 Millionen Dollar schwere Zinszahlung eines Dollar-Bonds. Einem Anleihegläubiger zufolge war Mittags (Ortszeit) noch kein Geld eingetroffen. Das Unternehmen wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Es hatte aber selbst vor einigen Tagen gewarnt, Schulden möglicherweise nicht bedienen zu können. „Das ist eine öffentlichkeitswirksame und deutliche Erinnerung daran, wie schlecht es um die Immobilien-Entwickler steht, insbesondere die privaten“, sagte Chris Beddor, China-Experte beim Research-Haus Gavekal Dragonomics.