Frust-Video an Mitarbeiter Dieser Bahnvorstand spricht aus, was viele Deutsche denken

Doch Pünktlichkeit auf der Schiene ist in diesen Tagen fast unmöglich. „Wir sind in einer Situation, die ist fast schon unbeschreiblich“, sagt Kloß. Das habe er in seinen 40 Jahren bei DB Cargo „noch nicht erlebt“. Das Unternehmen sei betroffen von Baumaßnahmen, von Störungsgeschehen, „das wir kaum noch beherrschen können“.