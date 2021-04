Für die Umwelt Post will Pakete per Zug befördern

Die Bahn sei dabei häufig langsamer als der Lastwagen. „Das ist bei weitem nicht so flexibel, wie es heute der Lkw ist“, so Meyer. Die Post nutze die Schiene deshalb vor allem am Wochenende, zum Beispiel für Pakete, die am Freitag oder Samstag eingeliefert werden und erst am Montag von den Paketboten ausgeliefert werden sollen. „Da haben wir etwa 30 Stunden Zeit, um Transporte auszuführen“, so Paketvorstand Meyer. Die Post wolle auch mit Kunden darüber sprechen, ob für diese längere Lieferzeiten für umweltfreundlichere Transporte denkbar seien.