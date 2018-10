Für Mobilsparte Softbank plant Börsengang im Dezember

Der japanische Technologieinvestor und Telekomkonzern Softbank bereitet einem Medienbericht zufolge den Börsengang seiner Mobilfunksparte für den 19. Dezember vor. Die Genehmigung für den möglicherweise mehr als 17 Milliarden Dollar schweren Börsengang werde voraussichtlich am 5. November erteilt, berichtete der Nachrichtendienst „DealWatch“ am Mittwoch unter Berufung auf mehrere nicht genannte Insider. Es könnte die größte Neuemission aller Zeiten in Japan werden. Softbank wollte sich nicht dazu äußern.