Fusion der Wohnkonzerne „Bei lokalen Märkten wird das Bundeskartellamt zweimal hinsehen“

Vonovia kündigte bereits an, möglicherweise gewisse Assets zu verkaufen, um keine kartellrechtlichen Probleme zu bekommen. Welche Assets von Vonovia beziehungsweise Deutsche Wohnen könnten das sein?

Die genauen Assets sind nur den Unternehmen bekannt. Es wird aber kolportiert, dass ein Portfolio von 20.000 Wohneinheiten an das Land Berlin veräußert werden soll. Üblicherweise würden Unternehmen eine Veräußerung solcher Assets anbieten, die in regionalen Märkten liegen, in denen eine große Überschneidung vorliegt.