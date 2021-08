Fusion mit Deutsche Wohnen Union Investment: Vonovia muss Angebot aufstocken

Auch Jonas Nahry, Portfoliomanager bei der Flossbach von Storch AG, äußerte sich zuversichtlich. „Wir halten den Preis, den Vonovia für Deutsche Wohnen jetzt zahlen will, für fair“, sagte er am Mittwoch gegenüber Bloomberg. „Wir orientieren uns dabei weniger am NAV, sondern mehr an Kenngrößen wie etwa Cashflow.“ Flossbach ist Bloomberg-Daten zufolge minimal in Vonovia investiert.



Muders machte aus seiner Skepsis zur geplanten Transaktion kein Geheimnis. „Wir sind uns nicht sicher, ob die Aktionärsinteressen immer noch die höchste Priorität für das Management der Deutsche Wohnen haben“, sagte er. Bei der vorherigen Offerte sei weder von der Vonovia noch der Deutsche Wohnen das Gespräch mit ihm gesucht worden.