T-Mobile USA und Sprint beenden Ringkampf und fusionieren

In den Verhandlungen verfolgte Höttges vor allem ein Ziel: Die Telekom muss so stark in der neuen Gesellschaft vertreten sein, dass das florierende US-Geschäft weiter in der Bilanz enthalten ist und die Telekom ihre Quartalsberichte mit den höheren Wachstumsraten in den USA schmücken kann. Höttges liebt es, Wachstumsgeschichten zu erzählen. Ohne das US-Geschäft wäre das schwierig geworden. Dieses Ziel hat der Telekom-Chef nun erreicht. Die Telekom wird an einer fusionierten T-Mobile-/Sprint-Gruppe zwar nur etwas mehr als 40 Prozent der Anteile halten. Die Telekom behält aber die Stimmrechtskontrolle und kann dadurch die US-Kennzahlen auch zukünftig in ihrer Bilanz konsolidieren.