Fußball-Bundesliga: Borussia Dortmund schreibt wieder schwarze Zahlen und meldet Rekordumsatz

Nach drei Verlustjahren infolge der Corona-Pandemie hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (BVB) in der abgelaufenen Saison wieder schwarze Zahlen geschrieben. Nach der Rückkehr der Fans in die Stadien erwirtschaftete der BVB im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Juni) einen Nettogewinn von 9,6 (21/22: minus 31,9) Millionen Euro, wie der börsennotierte Profiklub am Montag mitteilte.