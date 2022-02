Fußball-Bundesliga Neue DFL-Chefin Hopfen für Gehaltsgrenze bei Fußballprofis

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen will die Gehälter der Fußball-Profis begrenzen. Der Fußball würde sich einen Gefallen tun, wenn man die Spielergehälter regulieren würde, sagte die 45-Jährige im Interview der „Bild am Sonntag“. Auch, weil dies die Chancengleichheit innerhalb Europas stärken würde, so die Nachfolgerin von Christian Seifert bei der Deutschen Fußball Liga. Zudem schließt die 45-Jährige Play-offs in der Bundesliga und einen deutschen Supercup in Saudi-Arabien nicht aus.