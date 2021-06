Fußball-EM „Fridays for Future“ verändert Fußball – und Sponsoring

Die Zeichen der Entfremdung hat auch die DFL, die deutsche Fußball Liga, nicht erst während der Coronapandemie erkannt. Sie hat deshalb eine Taskforce „Zukunft Profifußball“ ins Leben gerufen, um Wege aus der Krise zu finden. Das gemeinsame Fundament war über die verschiedenen Interessensgruppen hinweg schnell definiert: Der Fußball muss wieder die gesamte Gesellschaft repräsentieren, wenn er nachhaltig zukunftsfähig sein will. Oder umgekehrt: Der Fußball muss die Themen wahr- und wichtig nehmen, die eine vielfältige Gesellschaft im Wandel beschäftigt.



Viel zu lange waren sich Entscheidungsträger zu sicher, sie haben sich am rasanten Wachstum in die Breite gefreut – dabei aber nicht realisiert, dass Tiefe verloren geht, dass sich Freizeitverhalten und Loyalität verändern. Dass es für Verbundenheit längst mehr braucht als Tradition und den Tabellenstand. Sondern eine Haltung, mit der sich die Menschen identifizieren können – und wollen: Bekenntnisse zu Nachhaltigkeitszielen, Diversität und der Achtung von Menschenrechten. Viele der Unternehmen, die im Fußball engagiert sind, haben sich längst anspruchsvolle Ziele gesetzt und Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen (Ökologie, Ökonomie und Soziales) als Zukunftsthema priorisiert.