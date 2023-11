Fußball-Liga: DFL erwartet Gebote von mindestens vier Finanzinvestoren

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat fünf Finanzinvestoren eingeladen, sich um eine Beteiligung an den Vermarktungsrechten der Bundesliga zu bewerben. Sie sollen dafür in den nächsten Jahren 900 Millionen bis eine Milliarde Euro an die DFL zahlen, wie aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Schreiben des Ligaverbandes an die 36 Profivereine hervorgeht.