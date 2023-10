Fußball: Neue Bundesliga-Spitze will Vereine für Investoren-Pläne gewinnen

Das neue Führungsduo der Fußball-Bundesliga will vor einem neuen Anlauf zur Gewinnung eines Investors alle 36 Profivereine unter einen Hut bringen. Man werde erst ergebnisoffen mit den Vereinen sprechen, um Einigkeit herzustellen, was die Finanzierung der nötigen Investitionen angehe. „Wir werden da nicht vorschnell agieren“, sagte Marc Lenz, einer der zwei neuen Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga (DFL), am Montag in Frankfurt in einer 100-Tage-Bilanz.