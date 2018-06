100.000 Seitenzugriffe in einer Sekunde. Das sind Dimensionen, wie sie selbst Facebook und Instagram selten erreichen und Vygen vor große Herausforderungen stellt. „Wir haben bei solchen Großereignissen natürlich viel mehr Last auf den Servern“, sagt Vygen. „Das ist schon extrem.“ Wie bei vergangenen Turnieren fährt Vygen auch in den kommenden Wochen die Serverkapazitäten deutlich in die Höhe. Auch die Vorlieben der Nutzer haben sich dramatisch verändert. Lief vor zehn Jahren fast der gesamte Traffic über die Homepage und via PC, so nutzen die Tipper heute zu 80 Prozent die Kicktipp-App auf dem Smartphone. Darüber hinaus ist Kicktipp seit einiger Zeit auch in anderen Sportarten als Fußball unterwegs: NFL, Formel 1 oder Dart.