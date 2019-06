Fußballverband: Fifa steigert Rücklagen auf Rekordwert von 2,7 Milliarden Dollar

In seiner Rede versprach der 49 Jahre alte Schweizer den Mitgliedsverbänden auch mehr Zuwendungen. Diese seien von 326 Millionen im vorherigen Zyklus auf 1,1 Milliarden von 2015-2018 gestiegen. Bis 2022 sollen nun 1,75 Milliarden über das sogenannte Forward-Programm ausgeschüttet werden. „Wir überprüfen genau, was mit dem Geld passiert“, sagte Infantino. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass Zuwendungen in Afrika nicht dem eigentlich angedachten Zweck zukommen.