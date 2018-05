Gap, Daimler, Marriott: Wie Unternehmen vor China kuschen

Gap

Die US-Modekette Gap entschuldigte sich für die „fehlerhafte“ Landkarte Chinas, die auf einem T-Shirt abgebildet war. Die Karte zeigte das Land ohne Taiwan. Die Führung in Peking betrachtet die demokratische Inselrepublik aber nur als abtrünnige Provinz. Auf wütende Kommentare in Chinas sozialen Medien folgte das mea culpa: Gap bitte für den Fehler „aufrichtig um Entschuldigung“. Die T-Shirts seien in China vom Markt genommen und vernichtet worden.

Bild: dpa