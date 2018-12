Gas vom Polarkreis Wo Deutsche und Russen Freunde sind

Als der russische Küstenschutz Ende November in der Meerenge von Kertsch ukrainische Boote kaperte und Matrosen festnahm, wurden Forderungen zum Einlenken auch in Deutschland wieder laut. Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock betonte, spätestens jetzt dem Projekt den Rücken zu kehren. Die Bundesregierung will das jedoch nicht zur Diskussion stellen. Auch der Russland-Chef von Wintershall, Thilo Wieland, plädiert wohl mit Blick auf sein Geschäft: „Einseitige, voreilige Schritte sollten jetzt vermieden werden.“



Die Gasförderung bei Achimgaz Tausende Kilometer von der Krim entfernt wird durch Ukraine-Krise nicht beeinträchtigt. „Das alles sind bislang keine besorgniserregenden Entwicklungen für unser Projekt“, sagt Vize-Geschäftsführer Neubert. Achimgaz will noch 50 Jahre Gas aus der Erde holen. Insgesamt besitzt das Unternehmen 100 Bohrstellen; weitere Bohrflächen werden für eine andere deutsch-russische Kooperation in den angrenzenden Gasfeldern vorbereitet. Vor allem im Winter herrschen für die besonderen Bauarbeiten die besten Bedingungen. Im Sommer würde der tauende Permafrostboden zu schnell nachgeben und die Arbeiten deutlich erschweren, erklärt Chefingenieur Roman Lukowkin.