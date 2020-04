Gastrokette kalkuliert neu L'Osteria wagt sich aus der Corona-Starre

Die Verluste damit wettzumachen, die Corona dem Unternehmen mit seinen mittlerweile 120 Standorte in acht europäischen Ländern beschert, damit rechnet auch in Nürnberg niemand. 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verspricht sich L'Osteria für die vier Wochen der Projektphase. Allerdings hegt Silz die Hoffnung, dass die geschaffene Infrastruktur mittel- und bestmöglich auch langfristig Zusatzumsatz in die Kasse spülen könnte. „Bei Wiedereröffnung und abhängig von den jeweiligen dann noch geltenden Beschränkungen, etwa der Personenanzahl in geschlossenen Räumen, halten wir es für realistisch, dass sich der Außerhaus-Anteil am Gesamtumsatz bei 20 Prozent einpendelt.“ Da klingt eine Redewendung an, die wohl vielerorts dieser Tage bemüht wird: Wir wollen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Ob das gelingen kann, hängt sicherlich auch davon ab, wann die Krise ein Ende nimmt – oder zumindest davon, wie schnell die Restaurants wieder Kunden in ihren Räumen bewirtet dürfen.



Mehr zum Thema

