Gastronomie Diese Restaurantketten trotzen der Coronakrise

Tatsächlich klingen die Jobofferten wie ein Kontrastprogramm zu den Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen. Einen Umsatzverlust in Höhe von 17,6 Milliarden Euro hat das Gastgewerbe in der Coronakrise zwischen März und Juni dieses Jahres eingefahren. Fast 11 Milliarden Euro davon entfielen allein auf die Monate April und Mai, wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts jüngst mitteilte. „Nach zehn Wachstumsjahren verzeichnet die Branche seit Anfang März Umsatzverluste historischen Ausmaßes“, teilte Dehoga-Präsident Guido Zöllick mit. „Unsere Betriebe waren die ersten, die unter den Folgen der Coronavirus-Ausbreitung gelitten haben und werden in all ihren Betriebsformen die letzten sein, die wieder öffnen dürfen.“ Die Folge: In der Gastronomie haben viele Beschäftigte in den vergangenen Monaten ihre Jobs verloren oder wurden in Kurzarbeit geschickt. Doch langsam geht es selbst in der angeschlagenen Branche wieder aufwärts.