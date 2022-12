Gastronomie Einmal Döner mit Trüffel, bitte!

Anadologlu geht genau das an, was Eberhard Seidel die „Achillesferse“ Dönergeschäfts nennt: „So erfolgreich der Döner auch ist, so viel in der Produktion automatisiert und standardisiert wurde, so schwach ist der Döner Kebap am Ende der Kette, in seiner Präsentation“, kritisiert Seidel in seinem Buch „Döner – eine türkisch-deutsche Kulturgeschichte“. Was er meint: Alufolie, Plastiktüte, ein Wischtuch – bitteschön. Nicht so bei Hans Kebab. Hier gibt es „nachhaltiges Käsepapier“ und mit Logo bedruckte Servietten. Und auch das Logo selbst – es zeigt den von anderen Dönerläden bekannten Dönermann-Cartoon mit einem roten Twist – demonstriert, dass hier jemand Wert auf optische Vermarktung legt.