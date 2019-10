Gastronomie-Experte „Ein tolles Steak auf einen tollen Grill zu legen, reicht nicht mehr“

Vor welchen Herausforderungen steht die Branche?

Ein tolles Steak auf einen tollen Grill zu legen – das reicht heute nicht mehr. Fast jeder hat einen Weber-Grill zuhause und kann das selbst machen. Gastronomie ist Lifestyle, ein Erlebnis. Früher war es ein Erlebnis, in ein amerikanisch anmutendes Steakhaus zu gehen. Heute nicht mehr. Heute wollen die Gäste eine besondere Einrichtung, eine besondere Musik, besonderen Service, besondere Getränke, Speisen und Beilagen.



Welche Beispiele fallen Ihnen dafür ein?

Zum einen die neue Steakhaus-Kette The Ash, die es in Deutschland bislang an drei Standorten gibt. Das ist richtige Erlebnis-Gastronomie. Die Restaurants sind von oben bis unten durch-designed und die Gäste gehen nicht nur zum Essen hin, sondern auch, um andere Leute zu treffen und abends auszugehen. Und dann der türkische Gastronom Nusret Gökçe, genannt Salt Bae. Das ist der, der Franck Ribéry damals das in Gold gehüllte Steak gemacht hat. Über die sozialen Netzwerken schauen Millionen von Menschen Salt Bae dabei zu, wie er Steaks zuschneidet, grillt, salzt und serviert. Er zeigt, was ein Steakhaus heute bieten muss: Es geht auch um die Show drumherum.