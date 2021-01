Gastronomie, Handel, Hotels So hart trifft eine Verlängerung des Lockdowns die Unternehmen

„Für uns Gastronomen ist die Warterei eine schwierige Liquiditätsdurststrecke“, bestätigt Kent Hahne, Chef von Apeiron, dem größten Franchisenehmer von L’Osteria. Hahne bangt um jeden Tag. Durch Kurzarbeitergeld können die Restaurants von L’Osteria noch drei Monate künstlich über Wasser gehalten werden. Er geht davon aus, seine Restaurants erst im März wieder aufmachen zu können.



Der Chief Marketing Officer der Burgerkette Hans im Glück schaut hoffnungsvoll in die Zukunft: „Angepasste Prozesse, sowie Logistik und der erfolgreiche Start eines eigenen Lieferdienstes lassen uns optimistisch in 2021 blicken“. Er hat in seiner Planung bereits mit einer Verlängerung gerechnet. Für Hans im Glück sei der Einschnitt der Schließung längst nicht so tief wie im Frühjahr. Das Bestellverhalten wachse kontinuierlich. „Die Menschen haben sich an unseren Lieferservice gewöhnt“.