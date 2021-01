Gastronomie, Handel, Hotels, Veranstaltungen „Bis an die Grenze des Machbaren belastet“

Und auch Wilhelm Josten, Gründer und Geschäftsführer des Handelsunternehmens Butlers, fordert von der Politik „unbürokratische Hilfeleistungen und pragmatische Lösungen – und dies so schnell wie möglich.“ Das ständige Auf und Ab mache es für Einzelhändler sehr schwer, zu planen. Zudem müssten den Worten endlich Taten folgen. „Von den zugesicherten Milliardenhilfen für den deutschen Handel sind Stand heute erst 90 Millionen geflossen. Mit dieser Unsicherheit sind die Unternehmen derzeit auf sich alleine gestellt. In anderen Ländern wie z. B. Österreich fließen Hilfsgelder schneller, und es wird lösungsorientierter vorgegangen.“ Butlers ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Köln, das Wohnaccessoires, Dekorationsartikel und Geschenke in etwa 120 Filialen des In- und Auslands verkauft und zuletzt mit rund 800 Mitarbeitern etwa 80 Millionen Euro erlöst hat.