Gastronomie in der Coronakrise Auf Vapiano folgt Maredo

Tatsächlich jedoch begann die Krise schon vor Jahren. Maredo hat sich ähnlich wie Vapiano mit der Expansion übernommen und dabei das Kerngeschäft vernachlässigt. Viele Maredo-Restaurants sind bis heute in einem heruntergewirtschafteten Zustand.



Die beteiligten Insolvenzexperten müssen bei Maredo nun retten, was zu retten ist und dürften zunächst versuchen, eine Vorfinanzierung des Insolvenzgelds für die rund 950 Mitarbeiter in Deutschland in die Wege zu leiten. Die Geschäftsführung prüft derzeit ebenfalls noch, ob Maredo Staatshilfe erhalten kann. Hierzu erwartet das Unternehmen noch diese Woche genauere Auskünfte von den zuständigen staatlichen Stellen und den zuständigen Banken.